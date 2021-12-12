РИАМО - 12 дек. Главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко рассказал, что в мегаполисе чаще всего циркулируют уханьский и штамм «дельта» коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«С «омикроном» мы не сталкивались. Доминирует «дельта», и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Также она выразила надежду, что новый штамм коронавируса «омикрон» будет лояльней, чем «дельта».

Ранее врачи перечислили симптомы «омикрона». Инфицированные этим штаммом испытывают сильную слабость, головную боль, также у них повышается температура тела.

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