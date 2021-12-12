РИАМО - 12 дек. Возгорание ликвидировали на территории садового дома в городском округе Воскресенск, пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 21:57 11 декабря поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Воскресенск, деревня Петровское, СНТ «Вишневый сад», дом 109.

В 01:40 в воскресенье пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 3 единицы техники, 11 человек.

Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошло 76 пожаров.