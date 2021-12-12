РИАМО - 12 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проведет пресс-конференцию по теме: «Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности Московской области и экспорт продукции АПК».

Встреча с журналистами состоится в среду, 15 декабря, в 10.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

В ходе мероприятия министр планирует осветить следующие вопросы:

⁃ каковы экономические показатели отрасли?

- по каким направлениям отрасли Подмосковье стало лидером в этом году?

⁃ как в регионе работают меры поддержки пищевых и перерабатывающих предприятий?

⁃ каков объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья? В какие страны и какая продукция поступает?

⁃ какие новые предприятия отрасли открыли в Подмосковье?

- какой план на 2022 год?

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Контактное лицо – Мария Дмитриева.

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