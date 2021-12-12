РИАМО - 12 дек. На водоемах Московской области средняя толщина льда составляет порядка 5 см, лед еще очень тонкий, выходить на него нельзя, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В воскресенье сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд. В ходе мероприятия они напомнили жителям Подмосковья о правилах поведения на зимних водоемах.

«Спасатели обходят ближайшие к своим подразделениям водоемы, измеряют толщину льда, проводят профилактические беседы с жителями ближайших к водоемам домов, а также напоминают рыбакам об опасности провала в полынью», - отметил первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

По его словам, на сегодняшний день на водоемах лед еще очень хрупкий. Безопасная толщина льда начинается от 7 см.

«Будьте внимательны и берегите свою жизнь», - подчеркнул Плевако.