РИАМО - 12 дек. Заведующая трапезной Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Наталья Тышкевич рассказала, что во время Рождественского поста нужно есть простую, полезную и сытную пищу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Между тем, при отказе от мясной и молочной пищи, нужно восполнить дефицит белка. Для этого следует готовить гороховые и бобовые супы, каши и гарниры.

«В Рождественский пост есть послабления, например, в отличие от Великого поста можно есть рыбу и морепродукты. Это второй вариант восполнить запасы белка в организме. Но во время строгих постов и рыбу есть нельзя. В этом случае рекомендую добавлять в блюда побольше сухофруктов и орехов, они дадут организму нужный запас витаминов и аминокислот», — отметила Тышкевич.

Также она предостерегла хозяек от типовой ошибки – использовать при приготовлении постной еды большое количество подсолнечного или другого растительного масла.

«Это не так. В идеале взрослый человек должен съедать не больше 2 столовых ложек масла в день», - добавила она.

Рождественский пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. Он длится 40 дней.