РИАМО - 12 дек. Заведующая трапезной Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Наталья Тышкевич рассказала, что во время Рождественского поста нужно есть простую, полезную и сытную пищу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Между тем, при отказе от мясной и молочной пищи, нужно восполнить дефицит белка. Для этого следует готовить гороховые и бобовые супы, каши и гарниры.
Также она предостерегла хозяек от типовой ошибки – использовать при приготовлении постной еды большое количество подсолнечного или другого растительного масла.
«Это не так. В идеале взрослый человек должен съедать не больше 2 столовых ложек масла в день», - добавила она.
Рождественский пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. Он длится 40 дней.
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