РИАМО - 12 дек. В рамках заключительного тура этого года Российской премьер-лиги в воскресенье в столице состоятся встречи «Динамо» - «Зенит», «Локомотив» - «Уфа». Безопасность на стадионах обеспечат свыше 2,8 тыс. человек, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Общественную безопасность на игре московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» будут обеспечивать порядка 850 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, а еще около 900 росгвардейцев, порядка 250 полицейских. Всего в данной работе задействуют около 2 тыс. специалистов.

Для обеспечения безопасности на матче клубов «Локомотив» и «Уфа» будет привлечен наряд общей численностью порядка 800 человек. Среди них свыше 350 сотрудников контрольно-распределительных служб, частные охранные организации, около 300 росгвардейцев и порядка 150 полицейских.

Про подготовке стадионов к играм проведен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий. Спортобъекты и прилегающую территорию обследовали кинологи с собаками, а также представители столичного главка МЧС России.

Игра между «Динамо» и «Зенитом» начнется в 14:00, встреча «Локомотив» - «Уфа» стартует в 19:00.