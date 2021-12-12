РИАМО - 12 дек. На Советской площади Сергиева Посада состоялась торжественная церемония зажжения праздничных огней на главной елке городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом церемонии настроение задали филиалы МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», организовав интерактивные площадки для детей и их родителей.

Сказочная семья мышат веселила жителей перед началом праздника, а также поучаствовала в торжественной церемонии «Встреча Деда Мороза со Снегурочкой».

После зажжения елки началась программа «Лавина драйва», где мышки Сушка, Плюшка и Ватрушка со своими друзьями Михайло Потапычем и псом Барбосом из филиала «Родник» собирали удивительную коллекцию елочных игрушек со значением, желая всем дружбы и здоровья.