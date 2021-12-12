РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Конституции и напомнил, что основной закон страны защищает права и свободы каждого россиянина.

«Поздравляю всех с праздником! Конституция – не просто основной закон, это защита прав и свобод каждого жителя России. Гарантия того, что наша страна будет развиваться, оставаться сильной и независимой», - написал Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в регионе есть замечательная традиция – вручать школьникам первые паспорта в День Конституции.

Губернатор вручил паспорта ученикам школ в Королеве. Также ребята рассказали главе региона о своих планах.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году. Ранее это был государственный праздник и выходной, но с 2005 года он стал памятной датой.