РИАМО - 12 дек. В Московском регионе на следующей неделе ожидается снег, температура воздуха повысится, во второй половине недели прогнозируют оттепель, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Начиная с воскресенья погоду в регионе будет определять атлантический циклон, который принесет облачность.

«В ночь на понедельник местами небольшой снег, днем снег уже от небольшого до умеренного может выпасть, за день 2-4 см. Температура воздуха в ночные часы минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Днем минус 1 - минус 6», - рассказала Позднякова.

В ночь на вторник сохранится небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура в ночные часы в Москве составит минус 1 - минус 3 градуса, по области до минус 6. Днем такая же температура сохранится.

«15 декабря в среду облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. (Ночью - ред.) в Москве минус 3 - минус 5, по области до минус 8. Дневная температура останется на уровне минус 1 - минус 3 градуса», - добавила Позднякова.

Она отметила, что в четверг и пятницу в регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Порции теплого воздуха способствуют повышению температуры и наступлению оттепели.

В ночь на четверг температура составит минус 1 - минус 6 градусов, днем будет минус 4 - плюс 1. Такая же температура сохранится в пятницу, 17 декабря. Она будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов.

Позднякова подчеркнула, что наступлению оттепели в столице также способствует эффект города, когда температура воздуха выше, чем на окружающей территории в Подмосковье.