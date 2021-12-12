РИАМО - 12 дек. За одну неделю коломенские врачи достали инородные тела из носов и ушей троих детей. Инородные предметы могут травмировать слизистую оболочку полости носа либо барабанную перепонку и стать причиной развития воспалительного процесса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На этот раз нашими пациентами стали трое мальчишек – 2, 3 и 9 лет. Двое младших засунули себе в нос мелкие детали от конструктора, а у старшего в ухе застряла деталь от наушника», – рассказала врач-оториноларинголог Коломенской больницы Татьяна Ильичева.

Двухлетний малыш играл в конструктор вместе со своим братом. В какой-то момент он почувствовал боль в носу. Из-за сильной боли маме он дотронуться до носа не дал, дышал только через один носовой проход. Мама быстро догадалась, что произошло, и привезла ребенка в ЛОР-отделение. Подобный сценарий случился и с его трехлетним собратом по несчастью.

Что же касается 9-летнего мальчика, то он слушал музыку через наушники и, когда вытащил их, обнаружил, что в ухе осталась резиновая накладка от гарнитуры. Самостоятельно извлечь ее не удалось, поэтому пришлось обратиться к помощи врачей.

Врач-оториноларинголог отметила, что опасность попадания инородных предметов заключается в том, что они затрудняют дыхание, могут травмировать слизистую оболочку полости носа либо барабанную перепонку и стать причиной развития воспалительного процесса. При попадании в нос, ухо или горло инородных предметов необходимо как можно быстрее добраться до врача и извлечь предмет, чтобы избежать возможных осложнений.

Все дети после извлечения инородных предметов были отправлены домой.