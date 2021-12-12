РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске стали известны победители детского первенства по спортивному метанию ножа, сообщается в группе «Отделение МОФСМН в Г.о. Подольск – БАРС» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 11 декабря прошло первенство по спортивному метанию ножа среди детей 12-17 лет. По его итогам были отобраны кандидаты в сборную городского округа, а также выполнены нормативы на спортивные разряды. Всего в соревнованиях приняли участие около 30 детей.

Так, на дистанции 3 м среди мальчиков в возрасте 12-13 лет победил Захар Бевзенко, который также сдал нормативы на 2 спортивный разряд. Среди девочек в возрасте 12-13 лет первое место у Ксении Крикуновой. Среди юношей 14-15 лет победил Максим Богданов, среди девушек в той же возрастной категории - Дарья Кучер, еще она сдала нормативы на 2 спортивный разряд.

Среди девушек в возрасте 16-17 лет на дистанции 3 м победила Виктория Парсина, которая тоже сдала на 2 юношеский спортивный разряд.

На дистанции 5 м среди юношей 14-15 лет победил Никита Горлов, а среди девушек - Дарья Кучер. Среди юношей в возрасте 16-17 лет победу одержал Артем Серебренников, среди девушек - Виктория Парсина.

На дистанции 7 м среди юношей 16-17 лет победил Артем Серебренников. Отдельный приз общим решением судей был вручен Ксении Крикуновой.