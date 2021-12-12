РИАМО - 12 дек. Днем в воскресенье в столичных воздушных гаванях и подмосковном Жуковском задержаны и отменены 38 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задерживаются 3 рейса, еще 2 отменены. В Домодедове 12 рейсов задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве задерживаются 4 рейса, отменены 13.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 3 рейса, отмен прилетов и вылетов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.