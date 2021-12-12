РИАМО - 12 дек. В четверг и пятницу на следующей неделе в Московском регионе ожидается наступление оттепели, температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура ночью в четверг в столичном регионе минус 1 - минус 6 градусов, дневная температура минус 4 - плюс 1. И такая же температура воздуха в пятницу, 17 декабря», - рассказала Позднякова.

По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов. В четверг и пятницу ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

«В Москве совершенно точно будет оттепель, слабоположительная температура. Здесь уже сказывается эффект города, <…> он всегда теплее, чем окружающая нас область», - отметила Позднякова.