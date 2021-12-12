РИАМО - 12 дек. Главархив Москвы рассказал, что День Конституции в столице праздновали в Парке Горького, Сокольниках, а также проводили радиоконцерты и спортивные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра города.

За всю историю страны принималось несколько конституций. Первая Конституция РСФСР была одобрена 10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде. Этот документ провозглашал диктатуру пролетариата, а также игнорировал избирательное право духовенства и выходцев из «эксплуататорских классов. Следующую общесоюзную Конституцию приняли в 1923 году, а через год учредили День Конституции.

Трехлетие основного закона страны в 1926 году отпраздновали проведением митинга, учебным сражением Красной Армии и радиоконцертом. Главные праздничные гуляния прошли на Октябрьском поле. В 1929 году праздник отметили на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Максима Горького. Работали аттракционы, проводились спортивные игры.

6 июля 1933 года в Парке Горького выступали хоры, оркестры и ансамбли. Кроме того, День Конституции отмечали в Измайловском, Краснопресненском парках и парке «Сокольники». В 1935 году к калейдоскопу торжественных мероприятий добавился карнавал.

День Конституции отмечают в России 12 декабря. Действующий основной закон страны приняли в этот день в 1993 году. В последний раз российская Конституция обновилась в 2020 году.