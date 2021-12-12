РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске поставили на миграционный учет более 70 тысяч иностранных граждан в 2021 году, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

Миграционная нагрузка на Подольск остается стабильно высокой. Округ ежегодно принимает более 4% всех мигрантов, приезжающих в Московскую область. За 11 месяцев текущего года на миграционный учет было поставлено более 70 тысяч иностранных граждан.

Среди приезжих много молодых людей, не владеющих русским языком и далеких от местных традиций. Подобные граждане, как правило, незаконно работают и легко вовлекаются в незаконную деятельность. Так, в текущем году на территории округа было совершено 205 преступлений иностранными гражданами, возбуждено 49 уголовных дел. В ходе проверок было выявлено более 8 тысяч административных правонарушений, а 227 незаконных мигрантов были выдворены за пределы РФ.

Управлением МВД разработан и реализуется план мероприятий, направленных на предупреждение актов экстремизма, терроризма, этнической преступности и нелегальной миграции. В округе проверяются гостиницы и хостелы для иностранцев, а также проводятся множество других проверок и рейдов.