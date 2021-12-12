РИАМО - 12 дек. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в рамках которого российскому самолету пришлось сменить курс, сообщается на официальном сайте ведомства.

Известно, что самолет российской авиакомпании выполнял курс из Екатеринбурга в Сочи. Лайнер сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

В этот момент на борту самолета находилось свыше 160 человек.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло над Черным морем. На посадку выходило сразу два самолета. Оба сели без происшествий.