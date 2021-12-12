РИАМО - 12 дек. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2123 человека, всего в регионе инфекцию победили 547 156 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье подтвердили 2040 случаев заболевания, умерли 53 Covid-пациента. За время пандемии зафиксировали 612 511 случаев заражения, скончались 11 093 человека.

В Московской области проводится вакцинация и ревакцинация населения от Covid-19, используются отечественные препараты. Так, ревакцинировались в регионе свыше 3 тыс. военнослужащих танковой армии Западного военного округа.

Жителям Подмосковья при появлении любых симптомов простуды рекомендуют оставаться дома и вызвать доктора.

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