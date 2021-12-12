РИАМО - 12 дек. Возгорание в квартире потушили в подмосковных Люберцах, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 04:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Люберцы, улица Дружбы, дом 1.

В 05:28 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 3 единицы техники, 11 человек.

Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошло 76 пожаров.

В случае возникновения пожара в квартире следует немедленно вызвать пожарных, в сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.