РИАМО - 12 дек. Бразильский боец Чарльз Оливейр победил спортсмена из США Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 269. Встреча прошла в американском Лас-Вегасе, сообщает Nation News.

Таким образом, в субботу представитель Бразилии первый раз за свою карьеру защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок между этими спортсменами стал главным событием турнира на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Он закончился в третьем раунде. Бразилец победил соперника с помощью удушающего приема.

Ранее побежденный боец из Америки дважды победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Это уже седьмой проигрыш в его карьере.