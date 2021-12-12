РИАМО - 12 дек. За сутки на территории Московской области коронавирус зафиксировали у 2040 пациентов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 612 511 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в области составляет 73,5%. При этом полную вакцинацию прошли более 4,2 млн человек. В целом в России коллективный иммунитет равен 55,7%. Более 67 млн россиян привились от инфекции.

При этом врачи советуют делать прививки от коронавируса и не забывать про ревакцинацию. Третья прививка от инфекции делается через полгода после первой.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал скорое начало прививочной кампании от коронавируса для подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 17 лет.

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