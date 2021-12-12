РИАМО - 12 дек. За минувшие сутки в России скончались 1132 пациента с диагностированным коронавирусом. Всего жертвами пандемии в стране стали 289 483 человека, сообщает оперштаб.

Также за сутки в РФ зафиксировали 29 929 случаев Covid-19. За все время пандемии выявили 10 016 896 случаев заражения.

Кроме того, за сутки вылечился от коронавируса 31 391 пациент, с начала пандемии болезнь смогли побороть 8 741 366 пациентов.

В стране к концу декабря планируют начать вакцинацию от инфекции подростков в возрасте 12-17 лет. Препарат уже зарегистрирован.

Кроме того, российские ученые начали разрабатывать вакцину для детей младшего возраста.

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