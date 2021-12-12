РИАМО - 12 дек. В столице за прошедшие сутки смогли побороть коронавирус еще 3494 человека. С начала пандемии число выздоровевших составляет 1 812 568, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки в городе выявили 2862 новых случая заражения. Были госпитализированы 714 человек, а 569 Covid-пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

В мегаполисе за сутки скончались 88 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 35 298 человек.

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом или его тяжелых последствий, нужно прививаться. Это можно сделать в городских поликлиниках или выездных пунктах вакцинации.

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