РИАМО - 12 дек. Из квартиры на улице Калинина в Малаховке городского округа Люберцы в больницу доставили мужчину 1982 года рождения с телесными повреждениями, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Сотрудники правоохранительных органов за совершенное преступление задержали мужчину 1990 года рождения. Мужчина напал на оппонента на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.