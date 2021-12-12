РИАМО - 12 дек. На территории РФ за прошедшие сутки выявили 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране зафиксировали 10 016 896 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Российское правительство сейчас занимается разработкой законопроекта о вводе обязательных QR-кодов вакцинированных или переболевших Covid-19 для посещения общественных мест, в том числе транспорта. Их могут ввести в феврале.

Последней мутацией коронавируса стал штамм «омикрон». Впервые его выявили в Африке. Сейчас он зарегистрирован в Европе и России.

У большинства зараженных «омикроном» появляются следующие симптомы заболевания: сильная усталость, слабость, температура тела выше 38 градусов.

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