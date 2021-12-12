РИАМО - 12 дек. За минувшие сутки в столице подтвердили 2862 случая коронавируса, с начала пандемии в городе было зафиксировано 1 984 378 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что в мегаполисе на 40% снижается госпитализация коронавирусных пациентов.

Для того, чтобы сохранить свое здоровье и спасти жизнь, нужно делать прививки от инфекции. Их можно сделать в городских поликлиниках или пунктах вакцинации.

До конца года в России начнут прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Их будут вакцинировать отечественным препаратом «Спутник М».

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