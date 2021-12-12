РИАМО - 12 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем Конституции и пожелал им стабильности и мира.

«Это один из важнейших государственных праздников: именно основной закон определяет магистральные направления развития нашей страны. Конституция была принята в 1993 году, а в 2020 мы внесли в нее поправки, чтобы в ней отражались новые реалии в жизни общества и государства», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что принятыми в прошлом году изменениями в главный закон страны был заложен крепкий фундамент на будущее.

Кроме того, спикер регионального парламента пожелал всем жителям Подмосковья стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

«Крепкого вам здоровья, мира, добра и благополучия! С праздником!» - заключил Брынцалов.

В России День Конституции отмечают 12 декабря. Он был установлен в 1994 году. Ранее это был государственный праздник и выходной, но с 2005 года он стал памятной датой.