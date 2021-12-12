РИАМО - 12 дек. 23 декабря в столичном Музее космонавтики откроется выставка «Куклы - не игрушки», на ней покажут первую куклу, которая побывала в космосе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Игрушка для каждого из нас — это машина времени, которая отправляет во времена беззаботности и счастья, когда Новый год был одним из самых желанных праздников. Мы ждали его с замиранием сердца и искренне надеялись на чудо. <...> Приходите и совершите это уникальное путешествие в пространстве и времени», - отметила заведующая научно-экспозиционным отделом музея Татьяна Геворкян.

На выставке расскажут об игрушках, которые берут с собой космические экипажи, а еще какие космонавты вдохновляют мастеров-кукольников. Гости смогут рассмотреть необычных авторских кукол, вспомнить улетающего олимпийского мишку и увидеть талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваку.

Свыше 40 кукольников из России и других стран мира представили на экспозиции работы в разных техниках и из разных материалов. гости могут увидеть игрушечных Константина Циолковского, Юрия Гагарина, Алексея Леонова и других космических легенд.

Выставка будет работать до 12 апреля 2022 года. Для входа посетителям понадобится QR-код и документ, удостоверяющий личность.