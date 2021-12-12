РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 14-летним жителям Королева, а они рассказали о своих планах на будущее, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ко Дню Конституции губернатор также подарил ребятам книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

«Сегодня торжественное мероприятие для каждого из вас и ваших родителей. Паспорт - это символ взрослой жизни, уже другой, более осознанной. Ты больше несешь ответственность за то, что делаешь, говоришь, за те поступки, которые совершаешь. Стало доброй традицией вручать паспорта, и я с удовольствием это сделаю», - сказал Андрей Воробьев ребятам.

Школьники рассказали о своих планах на будущее. Кто-то хочет запустить стартап, кто-то - стать настоящим полиглотом или покорить театральные подмостки.

Николай и Михаил Золоторевы - близнецы. Учатся в 8 классе гимназии «Российская школа», занимаются футболом и баскетболом, но уже сейчас крепко начинают думать о том, как зарабатывать самостоятельно. У каждого своя голова на плечах, и жизненные планы - свои.

«Мы планируем поступать в разные университеты. Но хотим связать жизнь с экономической сферой, открыть в будущем свой бизнес», - рассказали ребята.

Семикласснице Саше Силачевой из гимназии №18 им. Илюшина цифры считать не так нравится. Она признается, что точные науки - далеко не ее конек. Зато память хорошая, иностранные языки идут на ура.

«В гимназии я сейчас учу английский, потом начну - немецкий. Кроме того, самостоятельно изучаю испанский и китайский. А еще мне очень нравится театральное искусство. Приятно получить паспорт из рук губернатора. Для меня это очень важное событие, которое, уверена, навсегда останется в памяти», - отметила школьница.