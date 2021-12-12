РИАМО - 12 дек. Спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ «Мособлпожспас» провели занятия по спасению пострадавшего, провалившегося под лед. Тренировка состоялась на акватории озера Сенеж в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Перед работниками дежурной смены стояла задача эвакуировать условного пострадавшего с помощью устройства спасения из ледяной полыньи. В роли провалившегося рыбака выступил один из спасателей, одетый в гидрокостюм.

Бросив спасательный круг условному пострадавшему, работники дежурного караула подготовили спасательное средство, которое разворачивается под действием подачи в него сжатого воздуха и может выдержать нагрузку до 500 кг. Десятиметровое устройство подается спасаемому, который должен на него забраться. В том случае, если человек не может это сделать, ему достаточно просунуть руки в специальные петли, чтобы спасатель вытащил его из воды.

Спасатели напоминают, что выход на тонкий лед категорически запрещен. Провалившись, выбраться из полыньи самостоятельно не получится, так как из-за непрочности льда ее края будут просто ломаться под действием веса человека, а в ледяной воде человек может продержаться незначительное время.