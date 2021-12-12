РИАМО - 12 дек. На средства инвесторов в столичных районах Москворечье-Сабурово и Щукино построят две школы и детский сад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках двух соглашений с предпринимателями в Москве построят детский сад и две общеобразовательные школы общей площадью 31,6 тыс. кв. м. Инвестиции в эти проекты составят 2,4 млрд рублей», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, застройщики получат льготы при переоформлении земельных участков под строительство жилья объемом 0,7 млрд рублей.

В районе Москворечье-Сабурово во 2-м Котляковском переулке построят детский сад на 160 мест и школу на 900 мест. Завершить работы планируют к середине 2024 года. В районе Щукино на улице Берзарина возведут школу на 800 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны в первом квартале 2023 года.

Школы и детский сад построят по программе создания рабочих мест. С их появлением в районах появится 268 новых рабочих мест.