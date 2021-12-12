РИАМО - 12 дек. Деревья в московских парках покрылись изморозью – это красивое и редкое явление для Центральной России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это природное явление наблюдается сейчас в мегаполисе из-за морозной погоды (минус 13 градусов), высокой влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с). Такую изморозь жители столицы могут наблюдать максимум 2 раза в месяц.

«Изморозь – это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах), образующиеся в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлажденного тумана (дымки) при температуре воздуха ниже минус 13 градусов», - пояснил Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, чаще всего изморозь появляется в течение нескольких часов ночью и утром, а днем исчезает из-за солнца. Но если погода облачная, то «серебро» не осыпается и до вечера.

В регионах с суровыми климатическими условиями именно это явление нередко становится причиной аварий. Данная проблема особенно актуальна для Сибири, где кристаллический лед повреждает коммуникации, линии электропередачи.