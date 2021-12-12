РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В Подольске торжественно вручили паспорта 11 юным жителям в преддверии Дня Конституции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония вручения паспортов юным горожанам, достигшим 14-летнего возраста, состоялась 10 декабря в администрации округа. Свой главный документ в преддверии празднования Дня Конституции получили Матвей Урюпин, Евангелия Манина, Юрий Лямкин, Елизавета Сапрыкина, Эдуард Ухин, Анна Негмадзянова, Кирилл Асонов, Наталья Шульга, Дмитрий Кукин, Мария Даменцева и Андрей Ратников.

Ребят с важным событием поздравил глава округа Николай Пестов.

Подобные акции «Я — гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым событиям, памятным датам и праздникам.

Действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Этот день был объявлен государственным праздником, а с июля 2005 года – День Конституции - памятная дата.