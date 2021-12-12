РИАМО - 12 дек. Рабочие завершили на 35/% остекление спортивного комплекса, который входит в состав транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«На территории ТПУ «Некрасовка» продолжается строительство спорткомплекса площадью более 21 тыс. кв. м. Сейчас на объекте на 35% завершено остекление наружного контура, при этом полностью завершено остекление в зоне бассейнов и главного вестибюля», – уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на объекте продолжается монтаж системы водоподготовки бассейна. Также на 16% выполнено устройство навесной фасадной системы здания.

«Это в том числе позволяет строителям приступить к устройству декоративных алюминиевых фасадных панелей», – сказал вице-мэр.

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» (является одним из операторов программы развития ТПУ в мегаполисе) Альберт Суниев добавил, что в ТПУ «Некрасовка» войдут одноименная станцию Некрасовской линии подземки и маршруты наземного общественного транспорта Москвы. Пассажиропоток данного транспортного узла может составить до 25 млн человек ежегодно.

«Также благодаря строительству в рамках ТПУ спорткомплекса в этом развивающемся густонаселенном районе появится единственными на текущий момент зал и открытая площадка для экстремальных видов спорта и скалолазания, оборудованные всем необходимым спортивным инвентарем для занятий», – отметил Суниев.