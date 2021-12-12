РИАМО - 12 дек. На территории Московской области температура воздуха минувшей ночью опустилась до минус 20,6 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Луховицах температура была минус 15 градусов, в Черустях - минус 20,6 градуса. Антициклон отступал туда, там была более ясная погода и температура была низкой», - пояснила Позднякова.

По ее словам, в западной части региона температура была выше. В частности, в Клину зафиксировали около минус 15 градусов, в Талдоме - минус 12, в Волоколамске - минус 14,9.

Синоптик добавила, что для декабря это обычные зимние условия погоды.

«Минимальная (температура - ред.) на станция ВДНХ была минус 13,6 градуса. Приблизительно такая же температура минус 13 - минус 14 градусов была на всей территории Москвы», - отметила Позднякова.

Морозы постепенно уходят из московского региона. На следующей неделе прогнозируется потепление, температура днем может подняться до плюс 4-5 градусов.