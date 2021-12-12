РИАМО - 12 дек. В Сергиево-Посадском роддоме медики спасли новорожденного с патологиями, он родился на 30-й неделе беременности с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Реанимационно-консультативная неонатальная бригада врачей доставила в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергиево-Посадского роддома ребенка в тяжелом состоянии. Мальчик родился на 30-й неделе беременности с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В течение первых суток жизни на фоне пневмонии и коронавируса у малыша развился пневмоторакс – это наличие воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и легким. Кроме того, анамнез был отягощен анемией.

«При таком тяжелом развитии болезни был крайне высокий риск неблагоприятного исхода. Пнемоторакс мы успешно дренировали, далее предстояло вылечить пневмонию. У ребенка также была анемия, пришлось делать переливания крови. На третьи сутки развилось кровотечение, в связи с этим потребовалось проведение плазмотрансфузии для купирования кровотечения», - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергиево-Посадской районной больницы Кирилл Сыриков.

Он добавил, что первые трое суток, когда развились такие тяжелые патологии, были самыми сложными. Ребенок провел в отделении 17 дней. Когда состояние пошло на улучшение, с отрицательными мазками новорожденного перевели в другое учреждение на дальнейшее долечивание. Сейчас он в удовлетворительном состоянии выписан домой.