РИАМО - 12 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области и администрациями городских округов реализует на торгах объекты для открытия заведений общественного питания: ресторанов, кафе, столовых, закусочных, баров, сообщает пресс-служба комитета.

Инвесторы могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для аренды в 4 муниципалитетах:

- 8528 кв. м в городском округе Ступино,

- 2868 кв. м в городском округе Химки,

- 1400 кв. м в Дмитровском городском округе,

- 9600 кв. м в Одинцовском городском округе.

Земельные участки имеют удобную конфигурацию, а их площадей будет достаточно для организации удобной парковки. Недалеко от участков, предлагаемых в аренду, расположены остановки и железнодорожные станции, оживленные автодороги и транспортные развязки. Рядом есть школы, детские сады, магазины и торговые центры.

Помимо земельных участков, для открытия общепита можно арендовать помещение 242,9 кв. м у берега реки Осетр в городском округе Зарайск. Вблизи находятся лодочный причал, спортплощадки и воркаут, городской пляж, музей-заповедник и остановки общественного транспорта.