РИАМО - 12 дек. В районе Зябликово на юге столицы построили и ввели в эксплуатацию поликлинику, в которой будут заниматься радионуклидной диагностикой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поликлиника на 420 посещений в смену будет специализироваться на оказании медицинской помощи людям, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах», - отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Заказчиком строительства поликлиники по адресу: Ореховый бульвар, 28, стало Федеральное медико-биологическое агентство. Площадь трехэтажной постройки составила 15 тыс. кв. м.

Пациентам в новом медучреждении будут проводить радиодиагностические исследования позитронной эмиссионной томографии, а еще исследования почек, щитовидной железы, головного мозга и других органов.

Для производства радионуклидов и синтеза меченых ими радиофармпрепаратов в отделении будет работать генераторно-радиохимический комплекс. В здании также расположатся служебные и бытовые помещения.