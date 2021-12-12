РИАМО - 12 дек. В районе Зябликово на юге столицы построили и ввели в эксплуатацию поликлинику, в которой будут заниматься радионуклидной диагностикой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заказчиком строительства поликлиники по адресу: Ореховый бульвар, 28, стало Федеральное медико-биологическое агентство. Площадь трехэтажной постройки составила 15 тыс. кв. м.
Пациентам в новом медучреждении будут проводить радиодиагностические исследования позитронной эмиссионной томографии, а еще исследования почек, щитовидной железы, головного мозга и других органов.
Для производства радионуклидов и синтеза меченых ими радиофармпрепаратов в отделении будет работать генераторно-радиохимический комплекс. В здании также расположатся служебные и бытовые помещения.
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