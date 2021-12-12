РИАМО - 12 дек. Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е иногда работал таксистом. Он занимался частным извозом, сообщает Газета.ru.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин в тизере фильма «Новейшая история», который был опубликован на телеканале «Россия 24».

Ранее президент рассказывал, что заняться частным извозом был вынужден в свое время, когда ушел с работы из мэрии после проигрыша Анатолия Собчака на выборах на пост мэра.

Также глава государства отметил, что никогда не мечтал жить в Москве и покидать родной Петербург. Однако счастлив от того, что смог обосноваться в столице.