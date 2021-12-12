РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Управляющая компания «Любимый дом» добавила в лицензию еще один дом на улице Давыдова в Подольске, сообщается на сайте УК.

Дом №16а был добавлен в лицензию на управление после ликвидации в нем ТСЖ.

Кроме того, в доме №17 по той же улице с января 2022 года средства на капитальный ремонт будут формироваться на спецсчете, который открыт на дом. Именно с этого месяца в квитанции на ЖКУ будет добавлена услуга «Взносы на капитальный ремонт».

Средства, собранные в Фонде капитального ремонта по квитанциям «МособлЕИРЦ», будут возвращены на счет дома. Собственникам, имеющим долги по взносам, будут выставлены долги в квитанции с января.