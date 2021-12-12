РИАМО - 12 дек. В течение 2021 года учащиеся школ городского округа Ступино активно выполняли нормативы ГТО. В течение декабря в школах проходят церемонии торжественного вручения знаков за второй квартал 2021 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Учащиеся школы №1 уже получили свои знаки ГТО. По словам директора школы Александра Конакова, было вручено 20 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовый знаков ГТО.

«Мы продолжаем традицию вручения знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». 23 учащихся нашей школы проявили отличную силу, волю, выносливость и настойчивость и получили главную награду комплекса ГТО – сохранение и укрепление здоровья, физическое совершенствование и повышение социальной активности», - добавил Конаков.

«Основными участниками ГТО на сегодняшний день остаются дети. Ежегодно по коллективным заявкам центр тестирования выезжает в школы и дошкольные учреждения», - уточнила руководитель центра тестирования ГТО Марина Коротаева.