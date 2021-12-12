РИАМО - 12 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шатура объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения в селе Середниково, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Имущество предлагается в аренду на 5 лет, начальная цена ежемесячной арендной платы – 30 470,38 руб.

Помещение расположено на первом и втором этажах двухэтажного кирпичного здания и занимает площадь 236,7 кв. м.

Рядом с объектом аренды находится школа, краеведческий музей, Дом культуры, универсальная спортивная площадка. К помещению обеспечен удобный подъезд и хорошая транспортная доступность: вблизи остановки общественного транспорта, железнодорожная станция и Егорьевское шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 17 января на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75070). Аукцион состоится 20 января.