РИАМО - 12 дек. За 9 лет количество жителей ТиНАО столицы, которые занимаются спортом, увеличилось более чем в 4 раза и достигло 155,7 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За это время численность населения новой Москвы выросла с 230,7 тыс. человек до 630 тыс. 44% составляют люди в возрасте 26-35 лет и четверть - 36-45 лет.

С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 6 капитальных спортобъектов. Два из них - школа «Москва-98» в поселении Сосенском и ледовый тренировочный центр «Снегирь» в деревне Мурашкино - появились в 2021 году.

«Продолжается проектирование и строительство спортивных сооружений для зимних видов спорта: горнолыжного склона в поселении Щаповском, всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино», — отметил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В конце текущего года планируют ввести в эксплуатацию рекреационно-спортивный комплекс «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».