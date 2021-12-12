РИАМО - 12 дек. За 9 лет количество жителей ТиНАО столицы, которые занимаются спортом, увеличилось более чем в 4 раза и достигло 155,7 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За это время численность населения новой Москвы выросла с 230,7 тыс. человек до 630 тыс. 44% составляют люди в возрасте 26-35 лет и четверть - 36-45 лет.
С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 6 капитальных спортобъектов. Два из них - школа «Москва-98» в поселении Сосенском и ледовый тренировочный центр «Снегирь» в деревне Мурашкино - появились в 2021 году.
В конце текущего года планируют ввести в эксплуатацию рекреационно-спортивный комплекс «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».
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