РИАМО - 12 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка в д. Слизнево на ул. Шоссейной, предназначенного для размещения производств легкой промышленности, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Участие в конкурентной процедуре могут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 19 623 кв. м составляет 916 570,70 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Согласно виду разрешенного использования инвестор сможет построить на участке производства текстильной, фарфоро-фаянсовой и электронной промышленности.

К объекту обеспечены подъездные пути, площадь земли позволит разместить необходимые объекты строительства. Земельный участок находится в непосредственной близости от Киевского шоссе и остановок общественного транспорта.

Заявки на аукцион принимаются до 14 февраля 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 61808). Аукцион состоится 17 февраля 2022 года.