РИАМО - 11 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Павловский Посад объявлен электронный аукцион по продаже имущества для ведения торговой деятельности на улице Буденного, д. 40, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальная цена продажи лота - нежилого здания 100,1 кв. м и земельного участка 949,0 кв. м – 1 610 000 руб.

Объекты находятся в жилом застроенном районе недалеко от центра Павловского Посада, рядом с остановками общественного транспорта и местным лицеем.

В районе локации имущества нет объектов торговли, которые могли бы составить конкуренцию новому магазину, поэтому это отличная возможность начать свой бизнес в сфере торговли.

Заявки на аукцион принимаются до 21 января 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 74393). Аукцион состоится 24 января 2022 года.