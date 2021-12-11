РИАМО - 11 дек. Военные комиссариаты Подмосковья и столицы за 3 недели до окончания осеннего призыва более чем на 85% выполнили план по обеспечению Вооруженных сил РФ молодым пополнением, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Все призывники после прибытия на сборный пункт сдают тест на коронавирус, проходят дезинфекцию. Каждому выдают вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а еще маски, перчатки и бахилы.

В вагонах и автобусах, которые перевозят призывников, предварительно проводятся работы по дезинфекции.

В рамках осеннего призыва военные комиссариаты Московского региона направят в войска более 10 тыс. человек.