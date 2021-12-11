РИАМО - 11 дек. В субботу вечером в московских воздушных гаванях и подмосковном Жуковском задержан и отменен 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задерживаются 4 рейса, еще 2 отменены. В Домодедове 6 рейсов задержаны,1 отмена. В Шереметьеве задерживаются 7 рейсов, отменены 10.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.