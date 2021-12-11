РИАМО - 11 дек. С начала этого года на столичные спецстоянки переместили более 4,5 тыс. автомобилей без номеров или с подложными номерами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Часто это были люксовые машины. Так, Tesla без номеров перемещали 27 раз, Lamborghini — 8 раз, Maserati, Maybach, Rolls-Royce — по 2 раза. На спецстоянках мегаполиса по одному разу оказывались даже такие марки авто, как Ferrari и Aston Martin. Машины были без номеров.

Некоторые автолюбители специально снимают номера с машин или ставят подложные, чтобы парковаться там, где они захотят, а штраф не платить. Такие авто эвакуируют по регламенту Антитеррористической комиссии (действует в городе с 2017 года) для проверки полицией. Правоохранительные органы выясняют, не числится ли машина в угоне и не причастна ли к преступлениям.

Также если водитель нарушил правила стоянки, то ему придется оплатить не только штраф, но и перемещение и хранение машины на спецстоянке.

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