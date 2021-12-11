РИАМО - 11 дек. Риелтор Ольга Яцевская рассказала, что сейчас арендовать в новогоднюю ночь квартиру в новостройке Москвы можно от 20 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Речь идет о квартирах, расположенных внутри МКАД.

«Перед праздниками цена на жилье традиционно возрастает. Еще один фактор, который сильно влияет на стоимость в этом году, — завышенные требования клиентов. Люди хотят идеальную чистоту, потому что переживают за свое здоровье во время пандемии», - сказала Яцевская.

При этом арендодатели заказывают клининговые компании, чтобы соответствовать этим правилам. Из-за этого стоимость аренды значительно выросла.

Как правило, квартиры снимают жители других субъектов страны, которые приехали в столицу на праздники.