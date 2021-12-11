РИАМО - 11 дек. Финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021» стали одиннадцатиклассники из школы №4 Данил Лысенко (Апрелевка, Наро-Фоминский округ) и из Селятинской школы №2 Екатерина Пахомова (поселок Селятино, Наро-Фоминский округ). Об этом сообщает пресс-служба Российского союза молодежи.

Они стали одними из 100 лучших школьников 9-11 классов, которые были отобраны по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 российских регионов.

Церемония награждения победителей пройдет 12 декабря. Она будет транслироваться в прямом эфире сообщества «Ученик года» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам финала определят 2 лауреатов и 1 победителя по лучшему рейтингу, который присуждает жюри конкурса за выполнение всех заданий. Кроме того, назовут лауреатов дополнительных номинаций: «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года» и «Мастер-IT года».

В финале конкурса школьники проходят 5 испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.