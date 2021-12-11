РИАМО - 11 дек. В конце следующей рабочей недели в Подмосковье и Москве дневная температура может подниматься до плюс 4-5 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В начале недели в регионе будет минусовая температура, но уже 14 и 15 декабря столбики термометром поднимутся до 0 – плюс 1 градуса. При этом может пройти снег. По ночам сохранится минусовая температура.

16 декабря температура днем может подняться до плюс 4 градусов, а 17 декабря – до плюс 5 градусов. При этом в ночь на 17 декабря также прогнозируется тепло – до плюс 4 градусов.

Скорость ветра на следующей неделе не будет превышать 10 м/с. Давление будет от 747 до 756 мм рт. ст.